Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.01.2020 12:54
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 13:01

Son dakika: Başkanı Güler'den kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkanı , Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile 'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı'ndan kritik telefon görüşmesi

Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik telefon görüşmesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri