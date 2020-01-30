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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 12:44

Son dakika: 'nde bir iş yerinde !

Son dakika haberi... 'nde bir iş yerinin çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Eminönü'nde bir iş yerinde yangın!

'nde bir iş yerinin çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

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