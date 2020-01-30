Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Ayrıntılar geliyor...
Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Ayrıntılar geliyor...
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