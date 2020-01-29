TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

TBMM'de grubu olan partiler ortak Kudüs bildirisi yayınlandı.



Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz " ifadeleri kullanıldı.