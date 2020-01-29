Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.01.2020 17:07
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 17:10

Son dakika: 'den ABD'nin hazırladığı "Orta Doğu barış planı"na karşı ortak bildirisi: Yok sayıyoruz!

Son dakika haberine göre 'de grubu bulunan partiler, ABD tarafından hazırlanan sözde Orta Doğu barış planını kınayarak bir bildiri yayınladı. Bildiride söz konusu planla ilgili olarak "Yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'de ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyoruz

'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

TBMM'de grubu olan partiler ortak bildirisi yayınlandı.

Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz " ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: TBMM'den ABD'nin hazırladığı "Orta Doğu barış planı"na karşı ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyoruz!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri