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  • 29.01.2020 22:09
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 22:09

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'a teşekkür

, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli basketbolcu 'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli basketbolcu 'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers'e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.

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