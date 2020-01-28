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Trump planına tepki geldi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen barış planını kınayarak, "Bu İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hapisten kurtarma planıdır. Ortadoğu için bir barış planı değildir" dedi.

Trump planına tepki geldi
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen barış planını kınayarak, "Bu İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hapisten kurtarma planıdır. Ortadoğu için bir barış planı değildir" dedi.

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