Mülteciler sınıra dayandı Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam etti. Bu nedenle son 3 günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı 480 bini aştı. Havadan ve karadan yapılan bombardıman sonrası 32 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam etti. Bu nedenle son 3 günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı 480 bini aştı. Havadan ve karadan yapılan bombardıman sonrası 32 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı TÜM MANŞETLER