Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam etti. Bu nedenle son 3 günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı 480 bini aştı. Havadan ve karadan yapılan bombardıman sonrası 32 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı
- Güncel
- 28.01.2020
- Gazete
Mülteciler sınıra dayandı
Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam etti. Bu nedenle son 3 günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı 480 bini aştı. Havadan ve karadan yapılan bombardıman sonrası 32 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı
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