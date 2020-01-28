ABD Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni bir kitap yazdı. İçeriğinde "Başkan Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımını dondurmak istediğini" anlattı. Ortalık karıştı
- Güncel
- 28.01.2020
- Gazete
İddia ortalığı karıştırdı
ABD Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni bir kitap yazdı. İçeriğinde "Başkan Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımını dondurmak istediğini" anlattı. Ortalık karıştı
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