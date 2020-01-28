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İddia ortalığı karıştırdı

ABD Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni bir kitap yazdı. İçeriğinde "Başkan Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımını dondurmak istediğini" anlattı. Ortalık karıştı

İddia ortalığı karıştırdı
ABD Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni bir kitap yazdı. İçeriğinde "Başkan Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımını dondurmak istediğini" anlattı. Ortalık karıştı

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