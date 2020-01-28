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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:48

'da zedeleri ziyaret ettikten sonra 'a kayağa gitti

'da yaşanan ve bir kişinin hayatına mal olan sel felaketinin yaralı sarılmadan 'a tatile giden 'li Başkanı 'nun 'da zedeleri ziyaret ettikten sonra da tatile gittiği ortaya çıktı. Başkanı ile buluşan İmamoğlu, 'nde konakladı.

Elazığ diye gitti kar tatiline çıktı

'da zedeleri ziyaret ettikten sonra Başkanı ile buluşan Başkanı İmamoğlu'nun 'nde konakladığı ortaya çıktı.

Elazığ'a giderek deprem bölgesini ziyaret eden 'nun turu kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu oldu.

YİNE TATİLE ÇIKTI
Daha sonra ise İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladığı öğrenildi.

İmamoğlu ile objektiflere poz veren otel misafirlerinin paylaşımları Erzurum tatilini ortaya çıkardı.

İşte o fotoğraflar;
Genel Başkanı , Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri, " Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.



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