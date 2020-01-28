Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.01.2020 08:59
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 08:59

'de 28 çalıntı motosiklet ele geçirildi

'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 28 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de 28 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde çok sayıda plakasız motosiklet olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve trafik ekiplerinin katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çalıntı 28 motosiklet ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bazı motosikletlerin motor ve şase numaralarının silindiği tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.A, T.K, G.S, A.D. ve M.O. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu arada motosikletlerden 19'unun sahiplerine teslim edildiği, diğerleriyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBalıkesir'de 28 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri