Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.01.2020 08:55
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 08:57

Son dakika: 'da hava destekli terör uygulaması

'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 6 noktada helikopter ve drone destekli uygulama yaptı. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Adana'da hava destekli terör uygulaması

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü, müzahir bölgelerde Asayiş, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik şubeleri ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla 6 farklı noktada uygulama yaptı.

Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. Ekipler, araçlardan indirdikleri ve şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bölgedeki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Adana'da hava destekli terör uygulaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri