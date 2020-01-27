İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler yakından takip ediliyor. İstanbul depremi hakkında yapılan açıklamaları öğrenmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Ülkemizde yaşanan son depremler sonrasında korkuyla beklenen büyük İstanbul depreminin endişesi yaşanıyor. İşte İstanbul'da deprem olacak mı? Uzmanlar ne açıklama yaptı? Merak edilen detaylar haberimizde... Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ