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  • 27.01.2020 15:14
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 15:14

'da soba zehirlenmesi!

'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı. Tedaviye alınan annenin sağlık durumun iyi olduğu, tedbir amacıyla gözetim altında tutulduğu, çocukların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

Bartın'da soba zehirlenmesi!

Çayır Köyü'nde yaşayan Müyesser Güngör (40) ile çocukları Aden Damla Güngör (5), Şevval Güngör (7) ve Emine Güngör (10), sabah saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınları tarafından evde yarı baygın halde bulunan anne ve çocukları, yakınlarının araçları ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan annenin sağlık durumun iyi olduğu, tedbir amacıyla gözetim altında tutulduğu, çocukların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

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