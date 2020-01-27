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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 15:32

duyurdu: ve 'ya 30 bin kömür gönderilecek!

Son dakika haberine göre, , ve ’da mağdur olan zedelere Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten 30 bin ton kömür gönderileceğini açıkladı.

Elazığ ve Malatya'ya 30 bin kömür gönderilecek!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda ve 'daki zedelere dağıtılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

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