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  • 26.01.2020 17:05
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 17:05

depremi en çok orayı vurdu! İşte tek bir binanın bile ayakta kalmadığı

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede binlerce personel görev yaparken, depremin vurduğu noktalardan biri de oldu. Köyde tek bir bina dahi ayakta kalmazken, bölge adeta hayalet şehre dönüştü.

Kalitesiz beton, kesilmiş kolonlar, kerpiç, şiddetli sarsıntı ile birleşince depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina hasar aldı ve şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.8 şiddetindeki büyük deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine odaklanılırken bu çalışmaların bittiği noktalarda hasar tespitlerine geçildi.

Bu çalışmaların sürdüğü ve gün ağardıktan sonra depremin şiddetini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaran bir nokta da oldu.

AYAKTA KALAN BİNA YOK
Köyde ayakta kalan bina yok. Hayatını kaybeden vatandaşlar ve telef olan onlarca hayvan söz konusu. İşte Çevrimtaş köyünden gelişmeler ve köy sakinlerinin aktardıkları.

Evleri yıkılan vatandaşlarımız için Bakan Murat Kurum 400 rezerv konutun çalışmalarına başlandığını belirtti.

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