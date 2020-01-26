Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATTIK

Görüşmelerimizin siyasi, askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik.

KAZAN - KAZAN İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ

Aramızdaki ilişkileri ülkelerden birini pazar olarak görerek değil. Kazan-Kazan politikası gereği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni ortaklıklar, yeni istihdamlar doğrultusunda iş adamlarımızı teşvik ediyoruz.

VİZE KOLAYLIĞI

15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Görüşmelerimizde savunma sanayi alanındaki iş birliklerimizi derinleştirme kararı aldık. Ziyaretim vesilesi ile ayrıca millet konseyi başkanı ve millet konseyi başkanı ile de bir araya da geleceğim. Parlamentolarımız arasındaki görüşmelerin de sıklaştırılmasını faydalı görüyoruz.

Gerek göç yükü gerekse güvenlik noktasında Cezayir'in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz başından beri Libya'da askeri müdahalelerle çözüm alınamayacağını söylüyoruz.

Bu çerçevede müştereken atacağımız adımlar üzerinde durduk. Kalıcı istikrarın temeilindeki anahtar unsurların diyalog olduğuna inanıyoruz. Cezayir'in Berlin sürecine ortak olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Biz de Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır. Maalesef Uluslararası toplum ne Libya'da ne de Suriye başarılı bir sınav verememiştir.

Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların takibi önem arz ediyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.