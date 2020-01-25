

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.









Kucağındaki kızı Yüsra ile yıkılan enkazın altında sıkışan Ayşe Yılmaz'a ulaşan ekipler önce moral motivasyonunu yükseltmeye çalıştı. Ardından sürdürülen çalışmalarla Yüsra bebek saat 20.30 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kolu moloz yığını altında kaldığı için ekiplerin büyük çaba harcadığı anne Ayşe Yıldız ise saat 01.25'te kurtarılarak enkazdan çıkarıldı. Anne Yıldız, ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu arada Ayşe Yıldız'ın çıkartılması sırasında çevrede bekleyen yakınları da umutlu haber ile buruk bir sevinç yaşadı.





DUYGULANDIRAN DİYALOG

Yaklaşık 23 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.