Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA'DA DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ







DİYARBAKIR, ADIYAMAN VE SAMSUN'DA DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde, saat 21.17'de 5.1 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi.



Elazığ Belediye Başkanı, "Şu ana kadar korkulacak bir durum yok." dedi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN AÇIKLAMA

Can kaybı bilgisi gelmedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Sivrice Merkezde 5 yıkık bina, iki yaralı var

BÜYÜKLÜĞÜ 1999 DEPREMİNE YAKIN

1999 yılında Türkiye en uzun gecelerinden birini yaşamıştı. Dehşetin boyutları, gündüz ortaya çıkmış ve yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 24 Ocak akşamı yaşanan Elazığ merkez üslü deprem, 7,5 büyüklüğündeki 1999 depremini hatırlattı. Büyüklüğü 6.8 olarak açıklanan deprem uzun süreli bir paniğe beden olurken, vatandaşlar sokaklara akın etti. İlk belirlemelere göre binada çatlaklar tespit edilirken, haber şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.2020.01.24 20:55:13 38.3500 39.1000 10.0 -.- 6.8 -.- SIVRICE-ELAZIG Otomatik2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 20:25:46)2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 19:01:54)2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:33:29 39.0627 27.8867 19.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:32:25 39.0092 27.8775 9.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:28:13 39.0197 27.8852 6.7 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:17:01 38.9847 27.8538 5.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel