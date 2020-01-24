Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
MALATYA'DA DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DİYARBAKIR, ADIYAMAN VE SAMSUN'DA DA HİSSEDİLDİ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde, saat 21.17'de 5.1 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi.
Elazığ Belediye Başkanı, "Şu ana kadar korkulacak bir durum yok." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN AÇIKLAMA
Can kaybı bilgisi gelmedi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Sivrice Merkezde 5 yıkık bina, iki yaralı var
BÜYÜKLÜĞÜ 1999 DEPREMİNE YAKIN
1999 yılında Türkiye en uzun gecelerinden birini yaşamıştı. Dehşetin boyutları, gündüz ortaya çıkmış ve yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 24 Ocak akşamı yaşanan Elazığ merkez üslü deprem, 7,5 büyüklüğündeki 1999 depremini hatırlattı. Büyüklüğü 6.8 olarak açıklanan deprem uzun süreli bir paniğe beden olurken, vatandaşlar sokaklara akın etti. İlk belirlemelere göre binada çatlaklar tespit edilirken, haber şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
SON DEPREMLER
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
2020.01.24 20:55:13 38.3500 39.1000 10.0 -.- 6.8 -.- SIVRICE-ELAZIG Otomatik
2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 20:25:46)
2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 19:01:54)
2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:33:29 39.0627 27.8867 19.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:32:25 39.0092 27.8775 9.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:28:13 39.0197 27.8852 6.7 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 18:17:01 38.9847 27.8538 5.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
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