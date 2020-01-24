Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çarşamba günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin merkez üssü olan Musalar Mahallesi ve yakın mahallelerde vatandaşlar, bu geceyi de dışarıda sokakta ateş yakarak geçirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, Manisa'da önceki gün saat 22.22 sıralarında merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi.
Musalar Mahallesi sakinlerinden Esra Zeybek, çatlaklar olduğu için evlerine tahliye kararı verildiğini söyledi. Zeybek, "İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var" dedi.