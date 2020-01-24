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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çarşamba günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin merkez üssü olan Musalar Mahallesi ve yakın mahallelerde vatandaşlar, bu geceyi de dışarıda sokakta ateş yakarak geçirdi.

24.01.2020 13:54 - Son Güncelleme: 24.01.2020 13:54
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, Manisa'da önceki gün saat 22.22 sıralarında merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi.

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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin

Yüksekten atlama sonucu yaralanan 3 kişi ile panik atak geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilere ayakta müdahale edildi. Depremde 5 metruk bina yıkılırken, bazı binalarda da çatlaklar oluştu.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin

Bu depremin ardından merkez üsleri Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Yunusemre ilçeleri olan yüzlerce artçı sarsıntı oldu. Paniğe neden olan artçılar devam ederken, bugün saat 06.04'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 3.8, saat 10.07'de merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde depremler oldu.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin

5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Musalar Mahallesi ve yakınındaki komşu mahallelerin sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor! Vatandaşlar tedirgin

Musalar Mahallesi sakinlerinden Esra Zeybek, çatlaklar olduğu için evlerine tahliye kararı verildiğini söyledi. Zeybek, "İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var" dedi.

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