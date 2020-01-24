Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ait tırların Hatay Kırıkhan'da durdurulması sırasında o dönem özel yetkili savcı olan ve yargılandığı davada 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özcan Şişman'ın, FETÖ'nün kripto haberleşme ağı ByLock'ta ekli örgüt mensuplarınca "tırcı özcan cs", "şişkebap", "özc" ve "mözcan" gibi isimlerle kaydedildiği belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen eski özel yetkili savcı İsmail Aytaç'ın dosyasındaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında sanığın, programı 2014 Kasım ayından 2016 Ocak ayına kadar kullandığı belirtildi.

Aytaç'ın kullanıcı adının "ibrahim001", şifresinin "Adana2015" olduğu ve 8 kişinin programa ekli bulunduğu kaydedilen tutanakta, kullanıcılar arasında kendisiyle aynı dönemde Adana Adliyesinde görev yapan ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen eski savcı Mehmet Fatih Taş'ın, MİT tırlarının durdurulmasında aktif görev alan ve 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özcan Şişman'ın da bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, programda "Metin", "Rıdvan" ve "omr01" gibi kullanıcı adlarının da yer aldığı bildirildi.

Şişman'ın, programda "tırcı özcan cs", "şişkebap", "özc" ve "mözcan" gibi isimlerle kayıtlı bulunduğu belirtilen raporda, programı kullananların toplantı yeri ve saatini ayarladıkları, teknik takipte olabilecek "Mustafa" isimli kişinin sıkıntı yaşamayacağına ilişkin konuşma içeriklerine de yer verildi.

"FETÖ TOPLANTILARINDA FBI'DAN ÜST DÜZEY KATILIM"

Tutanakta, 5 Ocak 2016'da kullanıcılara gönderilen, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Şerif Ali Tekalan'ın ABD'deki toplantılarla ilgili FETÖ elebaşına bilgi verdiği belirtilen mailde ise şu ifadeler yer aldı:

"Vaizlik: Amerika genelinde yapılan otel programlarının genel olarak iyi geçtiği anlatıldı H.E'ye (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen). Şerif Ali Tekalan abi söz aldı. Programlardan birkaçına FBI'dan üst düzey temsilcilerin konuşmacı olarak katıldığını belirtti."

FETÖ kumpası olduğu tescillenen MİT tırlarının durdurulması eyleminde aktif görev alan Şişman, yargılandığı davada "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.