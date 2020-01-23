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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 07:15

SON DAKİKA! 'den o iller için yoğun kar uyarısı! Sıcaklık 2-4 derece azalacak!

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına göre, Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacak. İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Peki, yurt genelinde İşte uyarıları...

Meteoroloji'den o iller için yoğun kar uyarısı!

Son dakika hava durumu uyarıları yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT!
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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