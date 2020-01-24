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  • 24.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:16

merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı

merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi, diğerleri ise emniyetten serbest bırakıldı.

21 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Alınan bilgiye göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze'de sahte yakıt fişiyle işlem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda toplam 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirildi.

Zanlılardan 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi, diğerleri ise emniyetten serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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