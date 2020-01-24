Yunanistan, gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırdı. Türkiye tepkisiz kalmadı. Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmalı" dedi.
- Güncel
- 24.01.2020
- Gazete
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Yunanistan, gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırdı. Türkiye tepkisiz kalmadı. Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmalı" dedi.
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