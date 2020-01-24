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'dan 'a sert tepki

, gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırdı. tepkisiz kalmadı. Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Akar, "Yunanistan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmalı" dedi.

Yannis yapma
, gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırdı. tepkisiz kalmadı. Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmalı" dedi.

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