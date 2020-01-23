AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 17.33'te Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.23 17:33:59 40.0240 38.0953 8.7 -.- 3.4 3.4 KARACAOREN-SUSEHRI (SIVAS) İlksel
2020.01.23 17:27:21 39.0117 27.8510 10.9 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 17:22:01 38.9393 27.9222 5.0 -.- 2.5 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 17:13:36 39.0435 27.8880 10.9 -.- 2.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 17:12:49 39.0692 27.8483 7.6 -.- 2.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:53:47 38.9767 27.8635 15.4 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:50:25 39.0037 27.8798 2.8 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:48:52 39.0495 27.8182 4.8 -.- 2.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:44:59 38.9973 27.8630 10.4 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.23 16:44:59)
2020.01.23 16:38:30 38.9798 27.8622 7.3 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:31:16 36.1910 29.5033 20.9 -.- 1.8 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.01.23 16:18:50 38.9875 27.7917 14.5 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:09:17 38.9810 27.8562 4.7 -.- 3.1 3.0 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 16:07:37 37.2015 28.2275 0.0 -.- 1.6 -.- KAFACA (MUGLA) İlksel
2020.01.23 16:04:47 38.9947 27.8658 4.9 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:48:33 38.9887 27.8843 2.5 -.- 2.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:40:01 39.0718 27.8262 11.6 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:38:22 39.0182 27.8717 5.4 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:36:56 38.9920 27.8685 4.7 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:33:32 39.0880 27.8315 5.2 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:31:43 39.0122 27.8597 8.0 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:25:12 39.0050 27.8573 9.9 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:22:45 39.0670 27.8247 7.3 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 15:12:43 39.0133 27.7857 14.7 -.- 2.0 -.- COBANHASAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
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