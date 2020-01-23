Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.01.2020 17:51
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 17:52

Gül, Raportörü Amor ile görüştü

Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu () Raportörlüğü görevine getirilen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Gül, AP Türkiye Raportörü ile görüştü

Bakanlıktan yılan yazılı açıklamaya göre, Amor ve beraberindekileri Adalet Bakanlığında ağırlayan Gül, görüşmede 'nin AB ile ilişkilere ve katılım sürecine verdiği önemi ifade etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, Türkiye'nin kesintisiz reform anlayışının bir göstergesi olduğunu belirten Gül, reform belgesinin "güven veren ve erişilebilir adalet" vizyonuyla hazırlandığını bildirdi.

Gül, ayrıca yasalaşan yargı reformu paketiyle ifade özgürlüğü olmak üzere birçok alanda hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini, yeni "İnsan Hakları Eylem Planı" hazırlığının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

, görüşmede AP Türkiye Raportörü 'a yeni görevinde başarılar diledi.

Amor da Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin önemini vurguladı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAdalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri