Manisa'da son dakika bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 11.34'te yerin 7 kilometre altına deprem gerçekleşti. Dün saat 22.22'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından, takvim.com.tr olarak AFAD'ın resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre, Akhisar başta olmak üzere Manisa'nın birkaç ilçesinde 261 artçı deprem gerçekleşti. İşte 23 Ocak son depremler listesi...

Manisa'da bugün saat 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

MANİSA'DAKİ DEPREM SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de meydana gelen merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gündoğumuyla birlikte AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Depremin gerçekleştiği Musalar ile yakın konumdaki Selçikli, İlyaslar, Karakurt, Dingiller ve Gökçeahmet mahallelerinde hasar tespit çalışması yapan AFAD ekipleri, yıkılan binaya rastlamadı. Büyük bölümü kerpiç ve eski yapı olan 15'e yakın evde duvar çatlakları tespit eden ekipler, bazı bahçe duvarlarının da yıkıldığını belirledi.

Deprem sonrası bölgedeki çok sayıda vatandaş sokakta yakılan ateşin başında sabahlarken sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle bazı vatandaşların evlerine döndükleri gözlendi.

Kızılay'ın talep eden vatandaşlar için çadır kurduğu bölgede deprem korkusu yaşayan vatandaşlara çorba ve sıcak içecek servisi yapıldı.

Selçikli Mahallesinde oturan ve evinde çatlaklar oluşan Ali Osman Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada deprem anında evde olduklarını, depremle birlikte elektriklerin de kesildiğini söyledi.

Deprem bitince kendilerini dışarıya attıklarını anlatan Altınöz, "Zaten o anda evin duvarlarından sıvalar döküldü. Evde çatlamalar da var. Çok şiddetli oldu. Şükür can kaybımız yok. Sabaha kadar dışarıda bekledik." dedi.

Bünyamin Oluk da depremin bir anda olmasıyla korktuklarını, ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek, "Sokaklara attık kendimizi. Çocuklarımız arabada uyudu. Biz de ateş yakıp sabahı bekledik. Mahallemizdeki bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bazılarının içinde durulmayacak şekilde hasar oluştu." diye konuştu.

MANİSA'DA DEPREM NEDENİYLE EVLERİNİ BOŞALTAN VATANDAŞLAR, PARKLARDA ATEŞ YAKTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerini terk eden vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yakıp çadır ve araçlarda beklemeye başladı.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar da evlerini boşaltıp park ve göl kenarında toplandı.

Havanın soğuk olması nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının içerisinde vakit geçirirken, bazıları ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Büyük çoğunluğu gecelik kıyafetleri ve eşofmanlarıyla dışarıya çıkan vatandaşların, yanlarında getirdikleri battaniyelerle ısınmaya çalıştığı görüldü.

Gölet Park Alanı'nda bekleyen vatandaşlardan Hülya Özden, komşularıyla evde vakit geçirirken deprem meydana geldiğini, bir anda ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Özden, "Tansiyonum yükseldi, her taraf tıkandığı için hastaneye gidecek yol bulamadık. Geceyi burada geçireceğiz. Başka bir çaremiz yok. Hava çok soğuk ateşimizi yaktık. Evlerimize gidemeyiz." dedi.

Parkta ateş yakıp ısınmaya çalışan Hakan Kurtay da deprem anında evde olduklarını, eşiyle birlikte hemen evin kolonunun altına geçip beklediklerini anlattı.

Depremin uzun sürdüğünü ve korktuklarını belirten Kurtay, "Eşim hamile olunca daha da panik oldu. Kendimizi dışarıya attık. Geceyi sokakta geçireceğiz." diye konuştu.

Recep Yalçın ise "Depremde başım dönmeye başladı. Bir ara ev de dönüyor gibi geldi. Çünkü dönerek salladı. Sanki ev dönüyor gibi oldu. Sandalyede oturuyordum kalkamadım. Sarsıntı geçtikten sonra kendime geldim ve kızımı alıp dışarıya çıktık." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Burak Emre Koç da depremin 20 saniye kadar sürdüğü tahmininde bulunarak, çok korktuklarını ve geceyi araçta geçireceklerini söyledi.