Isparta Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütü ile mücadele kapsamında, 22 Ocak'ta Isparta genelinde 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' suçundan C.E., F.E., S.G., E.U., O.A., S.S., M.O. ve R.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Isparta'da, jandarma operasyonunda, PKK/KCK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi yakalandı.
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