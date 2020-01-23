Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.01.2020 11:47
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:48

'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

'da, jandarma operasyonunda, PKK/KCK/YPG terör örgütünün üzerinden propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

Terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütü ile mücadele kapsamında, 22 Ocak'ta Isparta genelinde ' üzerinden propaganda yapmak' suçundan C.E., F.E., S.G., E.U., O.A., S.S., M.O. ve R.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriIsparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri