İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasından bu yana, yönetici kadrolarında ve belediyenin işleyişinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Metrobüs duraklarında, seferlerinde, İETT hatlarında patlak veren sorunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

KURUMLAR İSTİKRARSIZLIK İÇİNDE

Aradan geçen süreye rağmen belediye kurumlarında da istikrar sağlanamadı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan 6 ay içinde ikinci kez istifa haberi geldi.

BALIKESİR'DEN GETİRMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı.

ENGİN'İN KOLTUĞUNA GÜRSOY OTURDU

Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile istifa etmişti. Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı.

KOLTUKTA 2 AY BİLE OTURAMADI

Gürsoy'un da yaklaşık 1.5 aylık görevinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Gürsoy'un geçici görevle İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirildiği, 31 Ocak 2020 itibari ile daire başkanlığını bırakarak üniversitedeki görevine geri döneceği kaydedildi.

MUSTAFA GÜRSOY KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mustafa Gürsoy, aynı okulda ulaştırma alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine, aynı kurumda öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Demiryolu Mühendisliği, Karayolu Mühendisliği, Kentiçi Ulaştırma Sistemleri, Ulaştırma Ekonomisi, Yük Taşımacılığı Planlaması konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 06 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babasıdır.