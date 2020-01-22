Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.01.2020 08:44
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 08:44

Son dakika: 'de operasyonu! O isimleri yakalamak için çalışma başlatıldı

Son dakika haberine göre 'de süren soruşturma kapsamında üyesi olduğu tespit edilen 12 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden 10'unun ByLock kullandığı, 2'sinin ise hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan ihraç polis memuru olduğu öğrenildi.

İzmir'de FETÖ operasyonu! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.

İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! O isimleri yakalamak için çalışma başlatıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri