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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 08:40

Bilal Erdoğan: "Yeni aydınlara ihtiyacımız var"

Başkan Erdoğan’ın oğlu Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve (KYK) tarafından organize edilen 'Hukuk Kampı'na katılan öğrencilerle bir araya geldi. Türk aydınların 150 yıldır pozitivizmden kurtulamadığını söyleyen Erdoğan, “’nin 21. yüzyılda yeni bir aydın kesime ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Yeni aydınlara ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve (KYK) tarafından organize edilen 5. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen 'Hukuk Kampı'na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

'nin 21. yüzyılda yeni bir aydın kesime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu ülkenin geleceği için gençlerine mesajlar veren, motivasyon veren kimimiz var? Cumhurbaşkanımız geçmiş önümüze yara yara gidiyor, Libya'da mücadele, 'de mücadele, Suriye'de mücadele, dünyanın dört bir yanında dünyanın en büyük aktörleriyle masaya oturuyor artık bizim arkadan gelenler olarak bu arkayı iyi desteklememiz lazım. Fikirle desteklememiz lazım, projelerle desteklememiz lazım, hayallerimizi gerçekleştirerek desteklememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 21. yüzyılda yeni bir aydın kesime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu ülkenin geleceği için gençlerine mesajlar veren, motivasyon veren kimimiz var? Cumhurbaşkanımız geçmiş önümüze yara yara gidiyor, Libya'da mücadele, Doğu Akdeniz'de mücadele, Suriye'de mücadele, dünyanın dört bir yanında dünyanın en büyük aktörleriyle masaya oturuyor artık bizim arkadan gelenler olarak bu arkayı iyi desteklememiz lazım. Fikirle desteklememiz lazım, projelerle desteklememiz lazım, hayallerimizi gerçekleştirerek desteklememiz lazım" ifadelerini kullandı.

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