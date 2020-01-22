İncirlik’te Türk işçi kıyımı Adana İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketi 20 Ocak'tan, 20 Şubat tarihine kadar savunma sanayinde çalışan 32'si kadın toplam 424 Türk işçinin görevine son verdi. 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılmasının da Amerika'nın, Suriye ve Irak'tan çekileceği iddialarını beraberinde getirdi.

Adana İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketi 20 Ocak'tan, 20 Şubat tarihine kadar savunma sanayinde çalışan 32'si kadın toplam 424 Türk işçinin görevine son verdi. 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılmasının da Amerika'nın, Suriye ve Irak'tan çekileceği iddialarını beraberinde getirdi. TÜM MANŞETLER