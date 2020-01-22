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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 18:30

Başkan Erdoğan Vakfı'nın kurucularından için başsağlığı diledi

Başkan Erdoğan Vakfı'nın kurucularından 'nın vefatı nedeniyle TEMA Onursal Başkanı ve Karaca'nın torunu 'ya başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Başkan , Vakfı Kurucularından 'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından ile Hayrettin Karaca'nın torunu İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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