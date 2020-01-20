Meeoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tahminlerini değiştiren Meteoroloji, kar yağışı için saat verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktaran Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli kar beklendiğini açıkladı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 21 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

İstanbul'da bugün çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Sabah saat 06.00'da başlayacak yağışların saat 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 7 derece olacak. 23 Ocak Perşembe günü de karla karışık yağmur hakim olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.