

Eski İstanbul Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok "17-25 Aralık" sürecinden sonra devlet içine sızmış FETÖ'cülerle aktif olarak mücade edildiğini ve büyük bir oranda kamunun FETÖ'nün temizlendiğini düşündüğünü söyledi.

TAMAMEN BİTTİ DİYEMEYİZ

Altınok FETÖ'nün tamamen bittiğini söylemenin mümkün olmadığını terör örgütünün genel yapısının bir istihbarat örgütünü andırdığını ve dışarıdan yönetildiğini dile getirerek, "Tamamen bittiğini söyleyerek kendimizi de kandırmanın manası yok, bitti deyip de başarı çığlıkları attığımız an kripto olarak devletin, özel sektörün, STK'ların ve aklınıza gelebilecek her türlü yapının içerisine yerleşmiş FETÖ'cüler tekrar başımıza bela olabilir." dedi.





17-25 Aralık'ta önemli bir rol oynayan Altınok 19 Aralık'ta göreve başladıktan sonraki günlerde FETÖ'ye karşı nasıl mücadele verdiğini anlattı. Altınok, "17 Aralık'ta yapılan gözaltıların sorguları devam ediyordu. Yoğun bir şekilde Zekeriya Öz'ün, Celal Kara'nın emniyet üzerinde baskısı devam ediyordu.

ZEKERİYA ÖZ ÇILDIRDI

Çünkü benden bir gün önce 3-4 tane arkadaşımız değişmiş yeni bir ekip gelmişti. Ben de başlarına gelince bu yeni gelen ekibin onların baskılarına karşı koyacağı algısı yüzünden Zekeriya Öz ve o ekibi tabiri yerindeyse çıldırmıştı. Böyle bir ortamda ifadelerin hukuki sınırlar içerisinde alınmasını sağladık ve 21'inde bu arkadaşlarımız sorgularını tamamladılar ve gözaltısı tamamlananları savcılık karşısına çıkardık. Özellikle bu organizasyonu yapan savcı ve hakimler sonuçtan çok memnun değillerdi, 17 Aralık'tan istedikleri sonucu alamamışlardı.

FETÖ'CÜ ÖZ'E HESAP SORMAYA GİTTİM KAÇTI

20 Aralık'ta Zekeriya Öz'le telefonda konuştuk ondan önce de karşı karşıya gelebilme şartlarını zorladım ama benim yanına gittiğimi düşününce bırakıp kaçtı. Daha sonraki süreçte arzu ettiklerini gerçekleştiremeyince bir de 7 Şubat 2012'ye vurgu olsun diye İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nü gözaltı yapmaya kalkıp ifadeye çağırdılar. Biz göndermeyince iyice ortalık karıştı, bu defa beni HSYK'ya şikayet ettiler, 3 veya 4 gün sonra işte benim hakkımda HSYK soruşturma kararı aldı.



GÖZALTI TALİMATINI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA YAZMIŞLAR

Biz bir ekip oluşturmaya çalışırken 17 Aralık operasyonunun raporlarını hukuki bir şekilde yapmaya gayret ederken bir sabah vali bir arkadaşım var o gelmişti nasıl istişare edelim diye kahvaltı ederken bizim Selami Yıldız var elinde bir dosyayla geldi 25 Aralık sabahı. Aynı dosyası yeni ekip geldi bizim talimatlarımız yerine getirmez diye İl Jandarma Komutanlığı'na yazmış savcı. Jandarma kapıyı bacayı kilitleyip bunlarla muhatap olmamış. Muhatap olacak kimseyi bulamayınca sormuşlar herhalde o zamanlar emniyete götürün demişler. Emniyete gelince ben baktım kardeşim bize yazılmamış bunu kabul etmiyorum kimse bunun muhatabı ona versinler diye dosyayı geri gönderdim. Geri göndermemizin faydası şu oldu bize 6-7 saat daha zaman kazandırdı, dosyadan haberimiz oldu sabah 9'du akşam 4'de yazıp tekrar gönderdiler biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık." dedi.



FETÖ'CÜ POLİSLER NASIL DURDURULDU?

Kirli operasyonun peşinde olan polislerin nasıl durdurulduğunu da anlatan Selami Altınok, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı İstanbul'a çağırdığını ve sabaha karşı 5'te Ala'nın İstanbul'a geldiğini beraber Mali Şube'ye indiklerini ve Ala'nın,"Kardeşim yok böyle bir şey herkes evine" dediğini ve o gecenin hayatının en uzun gecelerinden biri olduğunu anlattı.