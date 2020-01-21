Bugünkü
Takvim

Ellerinde patladı

Diyarbakır'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi. Uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti.

Ellerinde patladı
Diyarbakır'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi. Uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEllerinde patladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri