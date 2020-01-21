Ellerinde patladı Diyarbakır'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi. Uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti.

Diyarbakır'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi. Uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti. TÜM MANŞETLER