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  • 20.01.2020 22:21
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 22:21

'den Rum yönetimine sert tepki: Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir

() Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin 'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir." açıklamasında bulundu.

KKTC'den Rum yönetimine sert tepki

() Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, GKRY tarafından dün yapılan "Türkiye, Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor." açıklamasına tepki gösterdi.

KORSAN DEVLET RUM LİDERLİĞİDİR
Rum yönetiminin haddini bilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

GKRY, Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına intikal etmesinin ardından, Türkiye'nin 'deki faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.

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