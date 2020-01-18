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  • 18.01.2020 13:13
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 13:40

lideri Bahçeli'den "Siyaset ve " sertifika töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Genel Başkanı : Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi.

Gitsinler Kanal İstanbul'a kendisini atsınlar
Genel Başkanı , Siyaset ve 'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu.

Bahçeli, "Batı'ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir." dedi.

MHP lideri, "İstikrarı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"ZALİM PİYONLARI"
Bahçeli, "Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi.

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