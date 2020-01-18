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  • 18.01.2020 14:15
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 14:21

Başkanı şimdi de vatandaşın ekmeğine göz dikti!

'nun başkan olduğu 'nin 1 Ocak itibarıyla ile sözleşme yenilemediği ve 16 gündür Ümraniye'deki ailelerin ekmek alamadığı ortaya çıktı.

Şimdi de vatandaşın ekmeğine göz dikti!
, Ocak ayı 2. bileşimi Meclis 1'inci Başkanvekili başkanlığında yapıldı. Meclisin başlamasıyla Ümraniye meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer Başkanlık makamına cevaplaması amacıyla bir soru önergesi verdi. Tuncer'in verdiği soru önergesi, İBB ile tarafından imzalanan ekmek dağıtma protokolünün neden iptal edildiği yönündeydi.



Tuncer, "Yıllardır Ümraniye Belediyesi olarak ilçedeki maddi durumu yetersiz ailelere Halk Ekmek aracılığıyla ekmek dağıtıyorduk. Yaklaşık 2 bin 500 aileye günlük 6 bin 100 adet ekmek dağıtılıyordu.



Ancak 1 Ocak itibarıyla İBB Ümraniye Belediyesi ile sözleşme yenilemedi. 16 gündür Ümraniye'deki aileler ekmek alamamaktadır. Bunun günahı CHP'li yönetime aittir. Ben bunun nedeninin araştırılmasını ve cevaplanmasını istiyorum" dedi.

SABAH

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