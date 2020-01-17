Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar mesajında Akıncı TİHA'ya da not vermeyi ihmal etmedi.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN..."

Bayraktar mesajında, "Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın." ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.