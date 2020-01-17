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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 18:55

, Akıncı 'nın karnesini verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf

Baykar Savunma Teknik Müdürü , mesajı yayınladı. Bayraktar mesajında Akıncı 'ya da not vermeyi ihmal etmedi. Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, 3 pekiyi 1 de zayıf yer aldı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'ya karne verdi

Baykar Savunma Teknik Müdürü , mesajı yayınladı. Bayraktar mesajında Akıncı 'ya da not vermeyi ihmal etmedi.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN..."
Bayraktar mesajında, "Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın." ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında 'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ
Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

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