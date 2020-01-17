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Faytonlara 83 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki faytonları kaldırmak için harekete geçti. Tescilli 277 fayton için 83 milyon lira ödeneceği belirlendi. Kimlik belgeli her at için de 4 bin lira değer biçildi.

Faytonlara 83 milyon lira
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki faytonları kaldırmak için harekete geçti. Tescilli 277 fayton için 83 milyon lira ödeneceği belirlendi. Kimlik belgeli her at için de 4 bin lira değer biçildi.

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