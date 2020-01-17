Faytonlara 83 milyon lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki faytonları kaldırmak için harekete geçti. Tescilli 277 fayton için 83 milyon lira ödeneceği belirlendi. Kimlik belgeli her at için de 4 bin lira değer biçildi.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki faytonları kaldırmak için harekete geçti. Tescilli 277 fayton için 83 milyon lira ödeneceği belirlendi. Kimlik belgeli her at için de 4 bin lira değer biçildi. TÜM MANŞETLER