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Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

'da önceki gün (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı serbest bırakıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü , "Hilmi Balcı serbest kaldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz" dedi.

Bir AA çalışanı serbest bırakıldı
Mısır'da önceki gün Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı serbest bırakıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Hilmi Balcı serbest kaldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz" dedi.

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