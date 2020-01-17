Mısır'da önceki gün Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı serbest bırakıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Hilmi Balcı serbest kaldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz" dedi.
- Güncel
- 17.01.2020
- Gazete
Bir AA çalışanı serbest bırakıldı
Mısır'da önceki gün Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı serbest bırakıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Hilmi Balcı serbest kaldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz" dedi.
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