Başkan Erdoğan: Şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz | İşte 2020 hedefleri

Büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendiriyoruz. Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.
Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Yeni yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz.
DEV PROJELERE DEVAM
Kanal İstanbul yapılacak.
Şehir hastaneleri açılacak.
Oruç Reis gemisi Akdeniz'e açılacak.
İŞTE 2020 HEDEFLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AK Parti Hükümeti'nin 17 yılını değerlendirdi. 2019'daki icraatları da anlattı. 2020'deki bazı hedefleri sıraladı:
Konya, Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri hizmete açılacak.
Ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışılacak. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketi, birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek.
MİT'in İstanbul şubesi açılacak. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu yakında faaliyete geçirilecek.
Türkiye'nin Doğu sınırında 117, batı sınırında 42 elektro optik kule devreye sokulacak. Böylece sınırlar rahat gözetlenecek.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy- Akyazı kesimlerinin kalan kısımları önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak.
Ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul Projesi çok yakında başlatılacak.
Ankara-İzmir ve Ankara- Sivas arasında toplam 1.889 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı tren hattı bitirilecek.
Türksat 5A uydusu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacak.
100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak.
Şehit, gazi ve gazi yakını 600 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.
125 bin gencin yararlandığı gençlik kamplarının kapasitesi iki katına çıkarılacak.
Atatürk Kültür Merkezi, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
Anadolu çıkarma gemisi Deniz Kuvvetlerimiz'in envanterine verilecek. Akıncı (Silahlı) devreye girecek.
Akdeniz'de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi sismik çalışmalar yürütecek.
Erdoğan, kürsüde 2 saat 7 dakika kaldı. AK Parti'nin 17 yılda yaptıklarını da anlattı.
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