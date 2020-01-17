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AYM’den biber gazı kararı

Anayasa Mahkemesi, Soma maden kazasını protesto etmek için Ankara'da toplanan göstericilere, polisin biber gazlı müdahalesini haksız buldu. Yaralanan iki kişiye 20'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM’den biber gazı kararı
Anayasa Mahkemesi, Soma maden kazasını protesto etmek için Ankara'da toplanan göstericilere, polisin biber gazlı müdahalesini haksız buldu. Yaralanan iki kişiye 20'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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