17 Ocak 2020 af yasası son dakika haberleri: 2020 yılının başlaması ile birlikte af haberleri en çok arananlar arasına girdi. Af yasasıyla ilgili son haberler için gözler Meclis'e çevrildi. Peki 2020 yılında af çıkacak mı, af ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Af yasasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanmıştı. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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