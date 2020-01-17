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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 12:21

Af yasası için önemli günler! İkinci yargı paketi içeriği ve dikkat çeken tarih!

2020 af yasası son dakika haberleri vatandaşlar arama motorlarında aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda af yasası son dakika haberleri ise gelemeye devam ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan dün açıklama yapmıştı. Daha öncesinde ise af yasasında son durum Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından netleşmişti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri 'nin "beklemeye aldık" açıklamasına da açıklık getirdi. Af, suçun hukuki neticelerini etkileyen TBMM veya belli durumlarda Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen bir idari karar veya yasama faaliyetidir. Peki af çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

Af yasası için önemli günler! İkinci yargı paketi içeriği ve...

17 Ocak 2020 af yasası son dakika haberleri: 2020 yılının başlaması ile birlikte af haberleri en çok arananlar arasına girdi. Af yasasıyla ilgili son haberler için gözler Meclis'e çevrildi. Peki 2020 yılında af çıkacak mı, af ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Af yasasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanmıştı. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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