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2 aylık Adra Liya taburcu edildiği gün öldü

'nin Körfez ilçesinde, Gülendam ve çiftinin kızları 2 aylık , kusma ve ishal şikayetiyle gittiği hastaneden, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ama akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acılı aile minik bebeğin ölümünde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi. Baba Sinan Yıldız, "Çocuğum tamamen çökmüştü. Bizi o halde taburcu ettiler. Kimin ihmali, kimin suçu varsa cezalandırılsın" dedi.

İhmal kurbanı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Gülendam ve çiftinin kızları 2 aylık , kusma ve ishal şikayetiyle gittiği hastaneden, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ama akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Acılı aile minik bebeğin ölümünde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi. Baba Sinan Yıldız, "Çocuğum tamamen çökmüştü. Bizi o halde taburcu ettiler. Kimin ihmali, kimin suçu varsa cezalandırılsın" dedi.

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