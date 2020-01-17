2 aylık Adra Liya taburcu edildiği gün öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız, kusma ve ishal şikayetiyle gittiği hastaneden, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ama akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Acılı aile minik bebeğin ölümünde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi. Baba Sinan Yıldız, "Çocuğum tamamen çökmüştü. Bizi o halde taburcu ettiler. Kimin ihmali, kimin suçu varsa cezalandırılsın" dedi.
Acılı aile minik bebeğin ölümünde doktorların ihmali olduğu iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi. Baba Sinan Yıldız, "Çocuğum tamamen çökmüştü. Bizi o halde taburcu ettiler. Kimin ihmali, kimin suçu varsa cezalandırılsın" dedi.
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