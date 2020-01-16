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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:14

17 Ocak genel çıktı mı? açıklaması! Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum

17 Ocak genel çıktı mı? Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgiler geldi. Bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91'i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6'sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan'ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar "terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar" olarak sıralandı.

Başkan Erdoğan'dan son dakika af yasası açıklaması!

17 Ocak genel af yasası çıktı mı? Af yasası haberleri 16 Ocak son af haberini yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. ''Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz'' şeklinde konuştu. Peki, af yasası çıkacak mı, çalışmalarda son durum ne? Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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