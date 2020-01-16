17 Ocak genel af yasası çıktı mı? Af yasası haberleri 16 Ocak son af haberini yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. ''Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz'' şeklinde konuştu. Peki, af yasası çıkacak mı, çalışmalarda son durum ne? Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...