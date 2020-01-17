17 Ocak 2020 af yasası son dakika haberleri vatandaşlar arama motorlarında aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda af yasası son dakika haberleri ise gelemeye devam ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan dün açıklama yapmıştı. Daha öncesinde ise af yasasında son durum AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından netleşmişti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "beklemeye aldık" açıklamasına da açıklık getirdi. Af, suçun hukuki neticelerini etkileyen TBMM veya belli durumlarda Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen bir idari karar veya yasama faaliyetidir. Peki af çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

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