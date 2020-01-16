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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40

Son dakika: Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı da yer aldı.



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