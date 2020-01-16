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  • 16.01.2020 13:03
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 13:03

canına kıydı! Bakanlık harekete geçti

'teki 'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi 'da ağabeyinin evinde eden arkeolog 'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve 'nca idari soruşturma başlatıldı.

Arkeolog Merve canına kıydı! Bakanlık harekete geçti

'te bulunan 'nde 2 yıldır görevli arkeolog izne ayrılarak memleketi 'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak yaşamına son verdi.

Merve Kaçmış'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu ettiğini öne sürdü.

Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken Kültür ve 'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi.

Gaziantep'e gelerek idari soruşturma başlatan müfettişlerin müze müdürü E.Ö. ve diğer görevlilerle konuşup olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştığı öğrenildi.

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