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  • 15.01.2020 17:43
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 17:43

Ümraniye'de operasyonu

İstanbul Ümraniye'de düzenlenen operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de otomobille gezerek satan şüphelilerin olduğu bilgisini alan polis harekete geçti. Ekipler şüpheli aracı belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. 08 Ocakta tespit edilen araç Topağacı Mahallesi Dereyolu Caddesi'nde durdurulmak istendi. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Polis şüpheli aracı kovalamaca sonucunda yakaladı. Araçta olan Tayfun Y. (34) ve Mustafa B. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Tayfun Y.'nin yapılan üst aramasında 7.48 gram ve 2.51 gram olmak üzere iki parça halinde toplam ağırlığı 9.99 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 pompalı tüfek ve 21 fişek ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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