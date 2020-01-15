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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 18:07

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: kuzeyinde ve koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

'ın kuzeyinde ve koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadesine yer verildi.

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