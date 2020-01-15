Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadesine yer verildi.
Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/nppnnpVp14— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2020
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